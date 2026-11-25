Ricardo Adé parece ser una salida fija de Liga de Quito y ya lo ponen en un sorpresivo equipo de LigaPro para el 2027.

Liga de Quito parece que no tendrá a Ricardo Adé en consideración para la siguiente temporada y aunque sonó para los grandes del país, lo ponen en un equipo de menor calibre aunque también competidor del torneo en los últimos años.

Según Johanna Calderón, Ricardo Adé estaría cerca de volver a SD Aucas para el 2027. El defensa haitíano llegó en el 2022 a los ‘Orientales’ y fue campeón nacional.

Se hablaba de que Liga de Quito podría intercambiarlo con Macará de Ambato por José Marrufo, sin embargo esto quedaría descartado. Liga igual quiere fichar al central venezolano.

En Guayas pusieron también a Ricardo Adé en planes de Barcelona SC, quienes también buscan un defensor central. El jugador tiene contrato vigente hasta diciembre 2027.

Ricardo Adé fue pieza clave de Liga de Quito en el 2023, 2024 e inicios del 2025, sin embargo sus errores en la Libertadores pasada sumado a un mal nivel este 2026 lo ponen en la puerta de salida.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

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