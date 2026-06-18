Barcelona SC ya definió quién será el entrenador para el segundo semestre de la temporada 2026.

Los rumores en el banquillo de Barcelona SC no se detienen después de que se revelara que posiblemente César Farías se pensaba su continuidad en el club. El DT aún no regresa al país, pero ahora finalmente se su supo qué pasará con el banquillo.

Según la información de Arturo Magallanes, Barcelona SC y César Farías continuarían con su vínculo para le segundo semestre. El entrenador se quedará a cumplir su contrato y espera mejorar los resultados del club en esta parte del campeonato.

Esta decisión se basaría en que la salud de su esposa está mejorando y por eso el entrenador volvería a Ecuador. El estratega dejó el país por un tema personal que él mismo había comentado hace varios meses y todo tipo de especulaciones se lanzaron alrededor de su ausencia.

Con esta noticia, Barcelona SC ya no tendría que buscar a un nuevo entrenador para la siguiente parte del campeonato. Lo que sí está haciendo el club junto a la dirigencia es trabajar en el fichaje de nuevos jugadores que refuercen a la plantilla.

César Farías se quedaría en Barcelona SC. (Foto: GettyImages)

Barcelona SC no tuvo los mejores resultados en esta temporada, puesto que, cayó feo en la Copa Libertadores, mientras que en LigaPro se quedó muy lejos de competir por los primeros lugares. De ahí que, se busquen cambios en la plantilla.

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Los números de César Farías en Barcelona SC

En esta temporada con Barcelona SC, César Farías ha dirigido un total de 26 partidos con los amarillos, ganó 10 encuentros, empató 6 y perdió otros 10. Su equipo no jugará ningún torneo internacional en el segundo semestre de este 2026.

El contrato de César Farías con Barcelona SC

César Farías tiene contrato con Barcelona SC hasta finales de la temporada 2026. El DT también llegó como un gran “salvador” tras un muy mal 2025. En un primer momento consiguió buenos resultados, pero luego se fue cayendo poco a poco en el curso.

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En síntesis:

El entrenador César Farías continuará en Barcelona SC para el segundo semestre del año.

continuará en Barcelona SC para el segundo semestre del año. El técnico venezolano registra 26 partidos dirigidos con 10 victorias y 10 derrotas.

dirigidos con 10 victorias y 10 derrotas. El contrato de César Farías con el club expira a finales de 2026.