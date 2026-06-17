¡Última hora! César Farías podría dejar Barcelona SC por este motivo

El DT venezolano estaría muy cerca de dejar Barcelona SC y revelan el verdadero motivo que lo podría sacar del club.

César Farías terminó muy mal con Barcelona SC esta primera parte de la temporada, aunque el entrenador llevaba un gran momento, después de vencer a Liga de Quito y meter al equipo en los grupos de la Copa Libertadores. Ahora revelan que se podría marchar del club.

De acuerdo a la información de Juan Francisco Rueda en De Una, César Farías podría dejar Barcelona SC por motivos personales. El entrenador no está en el país y viajó por esta misma razón. Por lo cual, son horas claves para definir si se queda o se va.

Por otro lado, desde Barcelona SC no se han referido a esta posible salida y todavía siguen contando con el entrenador. Hace pocos meses, el mismo César Farías había revelado que estaba pasando por un importante problema familiar y esto lo podía hacer salir del club.

César Farías tiene contrato con Barcelona SC hasta finales de la temporada 2026. El DT solo firmó por un año, no obstante, en el club aún no han iniciado ninguna búsqueda para tener un nuevo entrenador ante una posible salida del entrenador para el segundo semestre.

César Farías es el DT de Barcelona SC. (Foto: GettyImages)

En el club también se vienen dando diferentes salidas que sorprenden a los aficionados. Hace poco en esta misma jornada se confirmó que Luca Sosa rescindió su contrato con el club para irse a ser nuevo jugador de Atlético Mineiro en Brasil.

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Los números de César Farías en Barcelona SC

Como entrenador de Barcelona SC en esta temporada, César Farías dirigió un total de 26 encuentros entre todas las competencias. Sumó 10 victorias, 6 empates y 10 derrotas. La eliminación en Copa no fue del agrado de los aficionados, sobre todo por las derrotas y ser uno de los peores últimos.

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