Canadá goleó 6 a 0 Qatar en el Mundial 2026 y eso terminó afectando gravemente a la Selección de Ecuador.

La Selección de Canadá logró una victoria contundente en el Mundial 2026 después de golear 6 a 0 a Qatar. Ese triunfo representa un durísimo golpe para Ecuador en el ranking FIFA y ahora ‘La Tri’ está a nada de salir de las mejores 30 selecciones del mundo.

Canadá logró la primera victoria de su historia en una Copa del Mundo y eso hizo que también sume 20.63 puntos en el ranking FIFA y ahora se ubique en la posición 28 del ranking. Por lo cual, Ecuador volvió a descender un lugar y a esta altura ya es 29 del mundo.

‘La Tri’ se metió en este gran problema por perder contra Costa de Marfil en su debut en el Mundial. Eso causó una perdida de 27 puntos y que descienda ahora mismo 6 lugares en la clasificación. Es posible, según otros resultados, que llegue a su duelo contra Curazao fuera del top 30.

En este Mundial, la FIFA está contando cada victoria con más de 10 puntos, mientras que las derrotas, si son con rivales de menor ranking, son casi catastróficas para los equipos. Por lo cual, ‘La Tri’ necesita recuperarse lo más pronto posible.

Ecuador es 29 del mundo ahora mismo. (Captura de pantalla)

El próximo partido de la Selección de Ecuador es contra Curazao, que ahora mismo se ubica en el puesto 83 del ranking. En caso de perder para ‘La Tri’ eso significaría una catástrofe absoluta en el ranking y podría derivar en muchos puestos perdidos.

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¿A qué hora juega Ecuador contra Curazao y qué canal lo pasa?

El partido de la Selección de Ecuador contra Curazao se jugará desde las 19H00 (EC) de este sábado, 20 de junio de 2026. Ese encuentro definirá si ‘La Tri’ puede avanzar en este torneo o no. Estos son los canales para ver el encuentro:

DGO y DSports

Disney+ Premium

Paramount+

Teleamazonas

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En síntesis:

La Selección de Canadá goleó 6 a 0 a Qatar en el Mundial 2026.

goleó 6 a 0 a Qatar en el Mundial 2026. La Selección de Ecuador descendió al puesto 29 del ranking FIFA tras perder su debut.

descendió al puesto 29 del ranking FIFA tras perder su debut. El equipo canadiense sumó 20.63 puntos y se ubicó en la posición 28 mundial.