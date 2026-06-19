En pleno Mundial, Barcelona oferta por dos nuevos extranjeros

Barcelona empieza a liberar cupos de extranjeros y revelan que ofertó por dos volantes del fútbol argentino, para la segunda etapa.

Barcelona SC ha estado trabajando en silencio en esta para del Mundial 2026 y es que revelaron que dos volantes del fútbol argentino están en planes de los ‘toreros’ y ya recibieron ofertas. De estos, el primero ya rechazó venir al fútbol ecuatoriano.

Según el periodista Germán García Govea, Ignacio Malcorra de Independiente de Avellaneda rechazó la oferta de Barcelona y seguirá en el ‘Rojo, por su parte el portal Mr. Offsider cuenta que Ian Subiabre de River Plate es del interés de los amarillos.

Subiabre es uno de los jugadores que, pese a las oportunidades, no pudo consolidarse en River Plate bajo el mando del ‘Chacho’ Coudet y le buscan equipo a manera de préstamo.

Barcelona solo puede cambiar dos cupos de extranjeros para la siguiente temporada, se entiende que Tommy Martínez, Milton Céliz, Sergio Núñez, Tito Villalba o Darío Benedetto dejarán el equipo.

Desde la directiva habían contado hace meses que al menos diez jugadores saldrían y con esto la cuota de extranjeros sufrirá cambios importantes para los nuevos refuerzos.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

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Ignacio Malcorra – Rosario Central

Ian Subiabre – River Plate

En resumen

Barcelona Sporting Club se encuentra gestionando el mercado de pases del fútbol argentino en pleno desarrollo del Mundial 2026 , buscando reforzarse con dos volantes extranjeros para la segunda etapa de la LigaPro.

se encuentra gestionando el mercado de pases del fútbol argentino en pleno desarrollo del , buscando reforzarse con dos volantes extranjeros para la segunda etapa de la LigaPro. Ignacio Malcorra , mediocampista de Rosario Central (mencionado erróneamente en reportes preliminares como jugador de Independiente), rechazó formalmente la propuesta del equipo ecuatoriano para continuar en su club.

, mediocampista de Rosario Central (mencionado erróneamente en reportes preliminares como jugador de Independiente), del equipo ecuatoriano para continuar en su club. Por otra parte, la directiva mantiene negociaciones abiertas e interés por Ian Subiabre, joven promesa de River Plate que no ha sumado regularidad bajo el mando de Eduardo ‘Chacho’ Coudet y podría salir en condición de préstamo.