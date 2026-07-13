Tras el escándalo de Argentina vs Egipto: FIFA tomó una decisión con el árbitro François Letexier

El polémico árbitro del partido entre Argentina y Egipto en el Mundial 2026 tomó una decisión con el entrenador.

Hace menos de una semana, François Letexier protagonizó una gigante polémica en el Mundial 2026 en el partido de Argentina vs Egipto por los 8vos de final. El árbitro francés fue cuestionado en todo momento por sus decisiones y hasta Egipto pidió su salida.

En medio de todas esas polémicas, L’Équipe confirmó que el central francés ya no pitará partidos en esta Copa del Mundo. Letexier ya no sería programado para ninguno de los 3 encuentros que quedan en este torneo, entre la segunda semifinal, tercer puesto y final.

Uno de los motivos es que la Selección de Francia, país de Letexier, aún está con vida en el torneo y el central no puede estar inmiscuido en ninguno de estos encuentros que influyen directamente en lo qué pase con su selección. Lo mismo pasa con otros árbitros franceses.

El partido entre la Selección de Argentina vs la Selección de Egipto tuvo todo tipo de polémicas y obviamente el central quedó expuesto a todas las críticas. En ese encuentro se reclamó por un gol anulado a Egipto y por una presunta falta previo al tercer tanto de Argentina.

Letexier tuvo que hablar con el DT de Egipto en varios momentos. (Foto: GettyImages)

Fueron 3 los partidos que pitó Letexier en esta Copa del Mundo, pero solo el último fue el que más lo puso en el ojo de todas las críticas. Antes había arbitrado el encuentro de Ecuador vs Costa de Marfil y también estuvo en el Arabia Saudita vs Cabo Verde.

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¿Cuándo se jugarán las semifinales del Mundial 2026?

Así quedaron programadas las semifinales del Mundial 2026:

Francia vs España (14 de julio de 2026)

Inglaterra vs Argentina (15 de julio de 2026)

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En síntesis: