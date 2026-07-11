¡Escándalo Mundial 2026! Revelan un nuevo problema en la Selección Colombia durante la Copa del Mundo

Confirman un nuevo escándalo a la interna de la Selección Colombia en medio del Mundial 2026.

La Selección Colombia no deja de sumar nuevos escándalos en la interna después de su eliminación del Mundial 2026. Ahora se revela otro problema que pasó con los jugadores colombianos y sus familiares en esta edición de la Copa del Mundo, que incluso no cumple con reglamento FIFA.

De acuerdo a la información de Javier Hernández Bonett familiares de jugadores de la Selección Colombia estuvieron muy cerca de la delegación de jugadores, y eso no es un problema, sin embargo, el conflicto llega porque viajaron en el avión de la delegación.

Además, también hay rumores sobre cuántos familiares llevó cada jugador al Mundial 2026 y cómo esto pudo ser un motivo de distracción para varios jugadores. También hay otros problemas a la interna de la Federación que vienen sorprendiendo a todos.

Según la información de Las2orillas, un dirigente tuvo que ir al estadio en bus porque los vehículos oficiales fueron destinados al entorno del presidente de la Federación. La Selección Colombia se despidió en los 16avos tras perder contra Suiza.

Colombia quedó eliminada en penales en el Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

La Selección Colombia iniciará un nuevo ciclo en las siguientes fechas y se espera que pronto se confirme qué pasa con Néstor Lorenzo. El entrenador argentino terminó contrato y aún es una gran duda si finalmente renovará o no su contrato para la siguiente Copa América.

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Los otros problemas en la Selección Colombia en el Mundial 2026

La Selección Colombia tuvo varios problemas en el Mundial 2026 como los viajes, las lesiones y ahora también se revela un problema entre Richard Ríos y James Rodríguez. Además, después de la eliminación de la Copa del Mundo; Jáminton Campaz también recibió amenazas.

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