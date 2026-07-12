Sanción antes de la semifinal contra Inglaterra: El castigo de la FIFA a Argentina tras ganarle a Suiza

¿Golpe bajo a la 'Albiceleste' antes de la semifinal ante Inglaterra? La FIFA sancionó a Argentina tras el juego con Suiza. Conoce los detalles.

Una vez más, la Selección Argentina tuvo que sufrir para ganar y avanzar en el Mundial 2026, y eso se vio reflejado en el castigo que FIFA le puso antes de la semifinal contra Inglaterra. Todo se dio en la victoria ante Suiza en los cuartos de final.

El partido empezó color de rosa para Argentina con un gol de Alexis Mac Allister al minuto 10 del primer tiempo tras una asistencia de Messi con un tiro de esquina. El partido no parecía representar un mayor problema para la ‘Albiceleste’ hasta que Suiza se despertó con el gol del empate.

Luego de la anotacón de Dan Ndoye al minuto 22 del segundo tiempo, el partido del 11 de julio se fue a la prórroga. Ahí no solo llegaron los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez para la victoria 3-1, también se dieron tres amonestaciones que le dieron el argumento al Comité Disciplinario de la FIFA para aplicar una sanción.

El castigo de la FIFA a Argentina después de ganarle a Suiza

Lautaro Martínez y Manuel Akanji. (Foto: Getty Images)

Durante la prórroga de la victoria de Argentina a Suiza, tres jugadores argentinos fueron amonestados (Thiago Almada, Lautaro Martínez y José Manuel López). Esto quiere decir que la FIFA sanicionó a la ‘Albiceleste’ con una multa de 30.000 dólares por las tres tarjetas amarillas, según estipula el numeral III del primer anexo del Código Disciplinario de la Federación Internacional de Fútbol Asociación 2026.

Díaz y hora del partido Argentina vs. Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

Cuando los relojes del mundo marquen que son las 16:00 ARG del miércoles 15 de julio, el balón empezará a rodar en el estadio Mercedes-Benz, de Atlanta, para definir quien será el segundo finalista del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina.

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