La Selección de Ecuador busca un nuevo entrenador y ahora revelaron que características quieren que tenga el mismo.

Sebastián Beccacece dejó la Selección de Ecuador y hay una gran incertidumbre por cuál puede ser el nuevo entrenador de ‘La Tri‘. En medio de todos los rumores, fue el mismo presidente de la FEF, Francisco Egas, el que salió a aclarar qué perfil buscan.

De acuerdo a la información de MR. OFFSIDER, la FEF busca un entrenador que esté sin equipo, como principal característica para su nuevo estratega. Esta decisión responde a la filosofía de no intervenir en otros proyectos y formar uno desde 0 en Ecuador:

“La FEF busca un entrenador que se encuentre libre y sin contrato. No estiman la posibilidad de pagar la cláusula de salida de ningún estratega. Además, esperan que el elegido realice la convocatoria de cara a la Fecha FIFA de Septiembre”, reveló el medio de comunicación.

Desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol no quieren entrar en ese profundo debate que implica contratar a un nuevo entrenador, cuando tiene contrato con otro equipo. Por lo cual, con esto se descartarían nombres como Luis Zubeldía o Guillermo Almada, que están con contrato en sus clubes.

Ecuador quedó eliminado contra México. (Foto: GettyImages)

Se espera que las negociaciones para tener un nuevo DT se intensifiquen en los siguientes días, la intención de FEF es contar con el entrenador nuevo para la nueva fecha FIFA del mes de septiembre. Francisco Egas, presidente de FEF, comentó que se buscará un “perfil que ilusione”.

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Los entrenadores que suenan para la Selección de Ecuador

Entre los nombres que suenan para llegar a la Selección de Ecuador, son varios los que ahora mismo no tienen equipo y eso los mantiene peleando como posible candidato a llegar al banquillo nacional.

Marcelo Gallardo (libre)

Miguel Ángel Ramírez (libre)

José Pekerman (libre)

Álex Aguinaga (libre)

Thomas Christiansen (libre)

¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador y otras selecciones volverán a tener actividad en el próximo mes de septiembre. Se juega una fecha FIFA muy largan hasta el mes de octubre.

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