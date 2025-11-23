EN VIVO Y GRATIS Barcelona SC vs. Liga de Quito por el hexagonal de LigaPro

Barcelona y Liga de Quito se enfrentan en una ‘final’ por la clasificación a Copa Libertadores . Los ‘albos’ han ganado sus tres partidos en el año a los amarillos.

Barcelona tiene en duda a Octavio Rivero, el goleador uruguayo podría estar como suplente para el partido de hoy.

Barcelona SC viene de ganar a Orense en Machala y empatar contra U. Católica en Quito, Liga de Quito viene de tres victorias en LigaPro y otra más en Copa Ecuador

Liga de Quito y Barcelona SC tienen ambos 61 puntos, sin embargo los amarillos tienen un partido más jugado.

Liga de Quito venció 3-1, 3-0 y 0-1 a Baarcelona en los tres partidos anteriores de este 2025.

Barcelona recibe a Liga de Quito en un partido clave por la clasificación a Copa Libertadores.

