EN VIVO Y GRATIS Barcelona SC vs. Liga de Quito por el hexagonal de LigaPro

Barcelona y Liga de Quito se enfrentan en una ‘final’ por la clasificación a Copa Libertadores. Los ‘albos’ han ganado sus tres partidos en el año a los amarillos.
Barcelona tiene en duda a Octavio Rivero, el goleador uruguayo podría estar como suplente para el partido de hoy.
Barcelona SC viene de ganar a Orense en Machala y empatar contra U. Católica en Quito, Liga de Quito viene de tres victorias en LigaPro y otra más en Copa Ecuador
Liga de Quito y Barcelona SC tienen ambos 61 puntos, sin embargo los amarillos tienen un partido más jugado.
Liga de Quito venció 3-1, 3-0 y 0-1 a Baarcelona en los tres partidos anteriores de este 2025.
Barcelona recibe a Liga de Quito en un partido clave por la clasificación a Copa Libertadores.