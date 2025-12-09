Es tendencia:
Emelec

Ya se fue Christian Cueva y ahora Alfonso Barco también dejaría Emelec

Alfonso Barco llegó como refuerzo destacado pero finalmente también dejaría Emelec para la siguiente temporada.

Por Gustavo Dávila

Al igual que Christian Cueva, Alfonso Barco dejaría Emelec Foto: Getty
Emelec podría perder toda su cuota de jugadores peruanos para el 2026 y es que tras la salida de Christian Cueva, ahora se iría Alfonso Barco. El jugador tiene el interés de otro equipo para el 2026.

Según Líbero de Perú, Barracas Central de Argentina lo tiene en planes a Barco y podría presentar una oferta. El ex Universitario de Deportes tiene dos años más de contrato con Emelec.

Llegó como una de las promesas de la Liga 1 de Perú pero su rendimiento ha sido regular. Ha cumplido pero no ha dado un salto de calidad a la plantilla, por lo que por una buena oferta lo dejarían ir

En la posición de mediocampistas Emelec podría perder jugadores como Sergio Quintero, Maicón Solís, Roberto Garcés y ahora Alfonso Barco, por lo que el club deberá analizar si tiene reemplazos para todos ellos.

Barco ha jugado más de 20 partidos en el año entre LigaPro y Copa Sudamericana, por lo que ha sido de los más regulares con Célico y Guillermo Duró.

Los fichajes que hizo Emelec en este 2025

Tras el presunto pago a Leandro Vega, Emelec inscribió a jugadores que fichó para esta temporada. Jugadores como Christian Cueva, Luis Castillo, Alfonso Barco, Sergio Quintero, Luis Caicedo, entre otros fueron inscritos en la plantilla del equipo azul.

Alfonso Barco – Defensor Sporting Uruguay.

En resumen

  • Tras la salida de Christian Cueva, Emelec podría perder a Alfonso Barco en 2026.
  • El club Barracas Central de Argentina está interesado en fichar al mediocampista Alfonso Barco.
  • Alfonso Barco tiene un contrato de dos años más con Emelec.
Gustavo Dávila
