Liga de Quito encontró en Carlos Gruezo uno de los futbolistas destacados del año y en los ‘albos’ hay preocupación por el futuro del volante ecuatoriano. El centrocampista tiene tres ofertas para continuar su carrera en el 2026.

Según la periodista Johanna Calderón, Carlos Gruezo ha recibido las ofertas de un club de la MLS y de un equipo de Europa, aunque de una segunda división. En lo económico ambas ofertas superan lo que actualmente el ecuatoriano percibe en Liga.

La tercera oferta que tiene es la renovación por parte de la directiva de la U, el jugador es prioridad para Tiago Nunes. Los ingresos de la Copa Libertadores de este año podrían darle la posibilidad a Liga a aumentar su propuesta.

Liga de Quito quiere mantener al plantel en su base para el 2026 y tanto Gruezo como Villamil y Cornejo son importantes en este cierre de temporada. Los tres justamente tienen ofertas para salir del club.

Carlos Gruezo es muy valorado en la MLS tras haber estado seis temporadas en el torneo entre el San Jose Earthquakes y el FC Dallas, en Europa estuvo en el Stuttgart y en el Augsburg.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Carlos Gruezo – Selección de Ecuador Copa América. Foto: Getty.

