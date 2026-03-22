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EN VIVO Y GRATIS Barcelona SC vs. U. Católica por la fecha 6 de la LigaPro

Barcelona recibirá a U. Católica por la fecha 6 de LigaPro, obligado a ganar para seguir en la parte alta de la tabla de posiciones.

Por Gustavo Dávila

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Barcelona SC recibirá a U.Católica por la fecha 6 de la LigaPro, ambos equipos pelean la parte alta de la tabla. Los locales luego empezarán a pensar en Copa Libertadores.

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¡Comienza la previa! Barcelona vs. U. Católica 15h30 en el Monumental.

Gustavo Dávila
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