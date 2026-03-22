EN VIVO Y GRATIS Barcelona SC vs. U. Católica por la fecha 6 de la LigaPro

Barcelona SC recibirá a U.Católica por la fecha 6 de la LigaPro, ambos equipos pelean la parte alta de la tabla. Los locales luego empezarán a pensar en Copa Libertadores.

Comunicador graduado en Periodismo en Ecuador. Más de diez años de experiencia en medios web, radios, redes sociales. Escribo de fútbol en Bolavip Deportes, editor de BV Ecuador, cubriendo información de Liga de Quito, Emelec, Independiente del Valle, Barcelona SC, la Selección de Ecuador y más del fútbol sudamericano.