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Gonzalo Plata recibe durísima noticia del DT de Flamengo

Flamengo cambió de entrenador y Gonzalo Plata recibió una durísima noticia en pocas semanas de trabajos con el ecuatoriano.

Por Gustavo Dávila

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Gonzalo Plata recibe durísima noticia del DT de Flamengo Foto: Getty
Gonzalo Plata recibe durísima noticia del DT de Flamengo Foto: Getty

Gonzalo Plata ha visto su situación en Flamengo totalmente cambiada, y desde Brasil le dieron una mala noticia. La relación entre él y el DT Leonardo Jardim está “completamente rota”.

Según el periodista Vene Casagrande, Leonardo Jardim está decepcionado por el rendimiento de Gonzalo Plata en los entrenamientos y lo ha dejado fuera de la convocatoria de este fin de semana.

Así mismo reportan que el DT europeo está en desacuerdo con “hábitos diarios de la vida privada” del seleccionado ecuatoriano. De esta forma, a falta de cerca de 80 días para el Mundial, Plata perderá continuidad.

En Flamengo no son ajenos a la situación y le han puesto la condición de transferible pese a que el año pasado fue figura en la histórica temporada de cinco títulos conseguidos. Para Filipe Luis era intocable y desde su salida perdió espacio.

Ofertas no le faltarán a Plata, con un precio de 25 millones de euros. Otros clubes de Brasil así como equipos de Europa lo sondearon la temporada pasada para regresarlo, dónde ya estuvo en el Valladolid de España y el Sporting de Lisboa.

El contrato de Gonzalo Plata con Flamengo

Actualmente, Gonzalo Plata tiene un valor de mercado de 8 millones de euros, de acuerdo a Transfermarkt. No obstante, al firmar un contrato hasta 2029 y con un Mundial muy cerca, Flamengo solo lo dejaría salir si es por 30 millones o más. La Premier lo sigue de cerca.

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Gonzalo Plata – Leonardo Jardim.

Gonzalo Plata – Leonardo Jardim.

En resumen

  • El entrenador Leonardo Jardim excluyó a Gonzalo Plata de la convocatoria del Flamengo este fin de semana.
  • Flamengo declaró al extremo como transferible y tasó su salida en 30 millones de euros.
  • El futbolista ecuatoriano mantiene un contrato vigente con el club brasileño hasta el año 2029.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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