Selección Ecuador

EN VIVO Y GRATIS Ecuador vs. Canadá amistoso fecha FIFA

La Selección de Ecuador y Canadá se enfrentan en un amistoso internacional por la fecha FIFA de noviembre y aquí lo puedes seguir EN VIVO.

Por Gustavo Dávila

La Selección de Ecuador enfrenta a Canadá en su amistoso de fecha FIFA de noviembre. Los de Sebastián Beccacece buscan meterse al bombo 2 del sorteo del Mundial.

¿Cómo le fue a Ecuador en octubre?

En los amistosos de octubre, Ecuador empató 1-1 vs. México y Estados Unidos.

Posible once de Ecuador

La alineación de Ecuador podría ser:

Dos bajas en la Tri

Gonzalo Plata por documentación y Pervis Estupiñán por adaptación a su club son bajas en Ecuador.

¿Se viene el debut?

Jeremy Arevalo fue convocado y podría tener sus primeros minutos con la Selección de Ecuador.

Ecuador, pendiente del ranking FIFA

Si Ecuador gana, suma cuatro puntos más para el ranking FIFA, y debe esperar tropiezos de Corea del Sur y Australia.

¡Arranca la previa!

Comienza la previa del partido entre Ecuador vs. Canadá.

Gustavo Dávila
