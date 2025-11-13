EN VIVO Y GRATIS Ecuador vs. Canadá amistoso fecha FIFA

La Selección de Ecuador enfrenta a Canadá en su amistoso de fecha FIFA de noviembre. Los de Sebastián Beccacece buscan meterse al bombo 2 del sorteo del Mundial.

Gonzalo Plata por documentación y Pervis Estupiñán por adaptación a su club son bajas en Ecuador.

Jeremy Arevalo fue convocado y podría tener sus primeros minutos con la Selección de Ecuador.

Si Ecuador gana, suma cuatro puntos más para el ranking FIFA, y debe esperar tropiezos de Corea del Sur y Australia.

