La Selección de Ecuador enfrenta a Canadá en su amistoso de fecha FIFA de noviembre. Los de Sebastián Beccacece buscan meterse al bombo 2 del sorteo del Mundial.
Selección Ecuador
EN VIVO Y GRATIS Ecuador vs. Canadá amistoso fecha FIFA
La Selección de Ecuador y Canadá se enfrentan en un amistoso internacional por la fecha FIFA de noviembre y aquí lo puedes seguir EN VIVO.
¿Cómo le fue a Ecuador en octubre?
En los amistosos de octubre, Ecuador empató 1-1 vs. México y Estados Unidos.
Posible once de Ecuador
La alineación de Ecuador podría ser:
Dos bajas en la Tri
Gonzalo Plata por documentación y Pervis Estupiñán por adaptación a su club son bajas en Ecuador.
¿Se viene el debut?
Jeremy Arevalo fue convocado y podría tener sus primeros minutos con la Selección de Ecuador.
Ecuador, pendiente del ranking FIFA
Si Ecuador gana, suma cuatro puntos más para el ranking FIFA, y debe esperar tropiezos de Corea del Sur y Australia.
¡Arranca la previa!
Comienza la previa del partido entre Ecuador vs. Canadá.
