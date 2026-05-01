Los hinchas de Emelec mantienen viva la expectativa de ver a Enner Valencia de vuelta luego del Mundial 2026, sin embargo hay un club que se pondría en el camino. El goleador de la Tri tiene el interés de un grande de América.

Medios brasileños apuntan a que Enner Valencia ha sido ofrecido a Vasco Da Gama. El club estudiará la posibilidad de fichar al delantero en un equipo que ya tiene a Claudio Spinelli.

Enner Valencia tiene contrato vigente con Pachuca de México por lo que una cifra tendría que ser pagada entre las partes. Valencia ya sabe lo que es jugar en el fútbol brasileño.

El ex West Ham y Everton estuvo en el Inter de Porto Alegre durante tres temporadas, ganando solo un torneo estatal en el 2025. Anotó 31 goles en 100 partidos disputados con el club brasileño.

En el Pachuca lleva 6 goles en 18 partidos, y en el mercado pasado también sonó para el Real Oviedo de España. Emelec le haría también una propuesta para que regrese luego de más de diez años desde su salida.

¿Cuándo termina el contrato de Enner Valencia con Pachuca?

Enner Valencia termina contrato con Pachuca a finales de 2027. De ahí que, todavía desde el ‘Bombillo’ no hagan una oferta por él. En este mercado de fichajes, la mayoría de jugadores que acabó fichando Emelec son futbolistas que llegaron “libres”.

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Enner Valencia – Selección Ecuador.

En resumen