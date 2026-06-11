La lista completa de los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 que pasará Teleamazonas

Comenzó el Mundial 2026 y estos son todos los partidos que se podrán ver en abierto en Ecuador.

Comenzó el Mundial 2026 y en Ecuador hay varias opciones de televisión para el torneo, sin embargo, solo una para verlo “gratis” y en abierto. Teleamazonas transmitirá varios partidos de la fase de grupos, pero no todos. Hay algunos que no se podrán ver en esta señal.

La lista de partidos que pasará en abierto Teleamazonas

Esta es la lista de partidos que se podrán ver en abierto en Teleamazonas con los horarios de Ecuador:

México vs. Sudáfrica (11 de junio, 14:00)

Canadá vs. Bosnia (12 de junio, 14:00)

USA vs. Paraguay (12 de junio, 20:00)

Brasil vs. Marruecos (13 de junio, 17:00)

Países Bajos vs. Japón (14 de junio, 15:00)

Ecuador vs. Costa de Marfil (14 de junio, 18:00)

Uruguay vs. Arabia Saudita (15 de junio, 17:00)

Francia vs. Senegal (16 de junio, 14:00)

Argentina vs. Argelia (16 de junio, 20:00)

Inglaterra vs. Croacia (17 de junio, 15:00)

Escocia vs. Marruecos (19 de junio, 17:00)

Alemania vs. Costa de Marfil (20 de junio, 15:00)

Ecuador vs. Curazao (20 de junio, 19:00)

España vs. Arabia Saudita (21 de junio, 11:00)

Noruega vs. Senegal (22 de junio, 19:00)

Inglaterra vs. Ghana (23 de junio, 15:00)

Colombia vs. Congo (23 de junio, 21:00)

México vs. Rep. Checa (24 de junio, 20:00)

Ecuador vs. Alemania (25 de junio, 15:00)

Paraguay vs. Australia (25 de junio, 21:00)

Noruega vs. Francia (26 de junio, 14:00)

Uruguay vs. España (26 de junio, 19:00)

Colombia vs. Portugal (27 de junio, 18:30)

Argentina vs. Jordania (27 de junio, 21:00)

Además de estos partidos de la fase de grupos, la señal también transmitirá varios encuentros de la fase decisiva del torneo como los 16avos, 8vos, cuartos y así respectivamente. Adicionalmente, la señal pasará en abierto todos los partidos de Ecuador en este torneo.

México le ganó a Sudáfrica en el partido inaugural. (Foto: GettyImages)

Todos los canales para ver el Mundial 2026 en Ecuador

Estos son todos los canales disponibles para ver el Mundial 2026:

DGO y DSports

Disney+ Premium

Paramount+

Teleamazonas

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