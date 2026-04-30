Keny Arroyo brilla en Cruzeiro y daría el salto a Europa

Arrancó sin muchos minutos pero en las últimas semanas Keny Arroyo se ha convertido en una de las figuras del Cruzeiro de Brasil. El volante ecuatoriano destaca y ahora podría otra vez dar el salto a Europa.

Según el portal Mr. Offsider, el Lille de Francia y el Sporting de Lisboa de Portugal ofertarán por el ecuatoriano. Este sería el segundo ciclo del ex Independiente del Valle en Europa.

Keny Arroyo lleva 3 goles y 3 asistencias en Cruzeiro en esta temporada, el club brasileño pagó cerca de siete millones de dólares por el 50% del pase. Besiktas de Turquía aún tiene la mitad del pase del jugador.

Para recuperar lo inveritdo y generar un superávit, Kenny Arroyo podría ser vendido por 10 millones de euros. En el caso del Sporting, ya han pagado cifras elevadas por ecuatorianos, como Gonzalo Plata en el 2020.

Es la segunda temporada del ex Independiente del Valle en Cruzeiro, ya el año pasado anotó 4 goles y dio 1 asistencia en 15 partidos. Es una de las posibles sorpresas de la lista de Sebastián Beccacece para el Mundial 2026 con la Selección de Ecuador.

El club de LigaPro que puede fichar a Keny Arroyo

El volante de 20 años se ofreció a Barcelona SC: Con respeto a Cruzeiro, pero Barcelona es el club de mis amores. Amo a Barcelona y espero en el futuro jugar aquí. Espero que el presi me llame, porque es mi sueño jugar en BSC“, declaró.

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Keny Arroyo – Selección de Ecuador

En resumen