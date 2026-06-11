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Campeón con Argentina en el Mundial 2022 también ve a Ecuador como la “revelación” del Mundial 2026

La Selección de Ecuador sigue sumando voces que lo ponen como un candidato a dar la gran sorpresa en el Mundial 2026.

El campeón con Argentina que ve a Ecuador como la gran revelación del Mundial 2026.
© GettyImages/ Edit BVEl campeón con Argentina que ve a Ecuador como la gran revelación del Mundial 2026.

La Selección de Ecuador tiene a los ojos del mundo mirando su participación en esta Copa. La gran generación de ‘La Tri’ y el buen momento al tener 19 partidos sin perder, hacen que varios protagonistas lo vean como favorito a dar la sorpresa en este Mundial.

Ya lo dijo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ya las figuras de España avisaron que Ecuador es de temer, y ahora un campeón del Mundo como Rodrigo De Paul pone a Ecuador como un candidato a ser la revelación. ‘La Tri’ llega con un gran nivel y el jugador del Inter Miami lo sabe.

“Selección revelación del Mundial (le preguntaron) Vamos a darle un puntito a Ecuador, afirmó el jugador que salió campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022. De Paul ha enfrentado a Ecuador y sabe del crecimiento de ‘La Tri’ para este torneo.

Por otro lado, la Selección de Ecuador también fue uno de los pocos equipos que pudo complicar a Argentina en los últimos años. ‘La Tri’ estuvo muy cerca de eliminarlo en la Copa América 2024, donde llevó a los campeones del mundo hasta los penales.

La Selección de Ecuador llega como el segundo de las Eliminatorias Sudamericanas, y con una defensa espectacular. Puesto que, ‘La Tri’ solo recibió 5 goles en 18 partidos. Además, ya acumula un gran total de 19 partidos sin conocer la derrota.

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La Selección de Ecuador saldría con esta alineación para el debut en el Mundial 2026:

  • Hernán Galíndez
  • Alan Franco
  • William Pacho
  • Joel Ordóñez
  • Piero Hincapié
  • Pedro Vite
  • Moisés Caicedo
  • Gonzalo Plata
  • John Yeboah
  • Alan Minda
  • Enner Valencia

Encuesta

¿Ecuador podrá dar la sorpresa en el Mundial 2026?

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En síntesis:

  • El mediocampista argentino Rodrigo De Paul eligió a la Selección de Ecuador como su candidata a ser la gran revelación del Mundial 2026.
  • ‘La Tri’ llega a la cita mundialista tras clasificar en el segundo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas, recibiendo apenas 5 goles en 18 compromisos.
  • El combinado dirigido por Sebastián Beccacece acumula un invicto histórico de 19 partidos sin conocer la derrota previo a su debut ante Costa de Marfil.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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