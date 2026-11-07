Moisés Caicedo volvería a perderse un partido en la Selección de Ecuador y ahora este sería el motivo de su posible ausencia.

Moisés Caicedo es el mejor jugador de Ecuador disponible en la mitad de la cancha. El equipo nacional es uno cuando juega él y otro cuando está ausente. Ya el volante se perdió el primer llamado de Gallardo y ahora nuevamente podría suceder lo mismo.

¿Por qué Moisés Caicedo no jugaría con Ecuador?

Moisés Caicedo ahora mismo podría no jugar con la Selección de Ecuador, porque según se informa desde Inglaterra, el volante ecuatoriano está con molestias musculares. Incluso es duda para jugar con Chelsea en el partido ante Sunderland.

En Chelsea quieren llevar de a poco a Moisés Caicedo, puesto que, el volante se lesionó a comienzos de temporada y se perdió varios partidos. Por lo cual, en el club también le harían un pedido a la Selección de Ecuador para cuidar al volante ecuatoriano.

Moisés Caicedo está volviendo en Chelsea. (Foto: GettyImages)

Se espera que la Selección de Ecuador confirme sus nuevos convocados este domingo, 8 de noviembre de 2026. Se esperará hasta última hora para saber si se cuenta o no con Moisés Caicedo para estos partidos ante Costa Rica y también contra Bolivia.

Los números de Moisés Caicedo en esta temporada

En lo que va de temporada, Moisés Caicedo ha jugado con Chelsea un total de 6 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano lleva en cancha 421′ minutos. En el club en esta etapa, el club ‘Blue’ también comenzó a regular sus minutos.

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