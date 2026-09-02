Enner Valencia todavía está lejos de ganarse un lugar en Boca Juniors, después de que el delantero ecuatoriano empezara como suplente en los últimos partidos. Había expectativa para verlo jugar en la Copa Argentina contra Vélez, pero nuevamente se queda fuera.

De acuerdo a la revelación de Emiliano Raddi, Enner Valencia comienza como suplente en el partido de la Copa Argentina contra Vélez Sarsfield por los 8vos de la Copa. El ecuatoriano sigue sin poder ganarse un lugar como titular y deberá esperar al segundo tiempo.

Según Raddi este sería el once con el que Boca Juniors buscará la clasificación ante Vélez Sarsfield:

Montero

Lozano

Di Lollo

Herrera

Blanco

Ascacibar

Paredes

Belmonte

Velasco

Villa

Merentiel

Enner Valencia viene siendo suplente en Boca. (Foto: GettyImages)

De momento, ‘Superman’ sigue trabajando en recuperar su mejor nivel, puesto que, el ecuatoriano estuvo muchos meses parado y tampoco viene de un Mundial muy bueno, no marcó ni gol. Se esperaba que ya para esta altura de la temporada fuera titular en Boca.

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Los números de Enner Valencia en Boca Juniors

Con la camiseta de Boca, Enner Valencia ha jugado un total de 3 partidos, todos viniendo como suplente. Por lo cual, el ecuatoriano todavía ni ha marcado goles ni ha dado asistencias. Tiene contrato en Argentina hasta finales de la temporada 2027.

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