Enner Valencia todavía está lejos de ganarse un lugar en Boca Juniors, después de que el delantero ecuatoriano empezara como suplente en los últimos partidos. Había expectativa para verlo jugar en la Copa Argentina contra Vélez, pero nuevamente se queda fuera.
De acuerdo a la revelación de Emiliano Raddi, Enner Valencia comienza como suplente en el partido de la Copa Argentina contra Vélez Sarsfield por los 8vos de la Copa. El ecuatoriano sigue sin poder ganarse un lugar como titular y deberá esperar al segundo tiempo.
Según Raddi este sería el once con el que Boca Juniors buscará la clasificación ante Vélez Sarsfield:
- Montero
- Lozano
- Di Lollo
- Herrera
- Blanco
- Ascacibar
- Paredes
- Belmonte
- Velasco
- Villa
- Merentiel
Enner Valencia viene siendo suplente en Boca. (Foto: GettyImages)
De momento, ‘Superman’ sigue trabajando en recuperar su mejor nivel, puesto que, el ecuatoriano estuvo muchos meses parado y tampoco viene de un Mundial muy bueno, no marcó ni gol. Se esperaba que ya para esta altura de la temporada fuera titular en Boca.
Los números de Enner Valencia en Boca Juniors
Gonzalo Plata rompe el silencio tras sus polémicas con Flamengo y el Dinamo de Moscú: “Es una locura…”
Con la camiseta de Boca, Enner Valencia ha jugado un total de 3 partidos, todos viniendo como suplente. Por lo cual, el ecuatoriano todavía ni ha marcado goles ni ha dado asistencias. Tiene contrato en Argentina hasta finales de la temporada 2027.
Encuesta¿Enner Valencia podrá ganarse un lugar en Boca?
¿Enner Valencia podrá ganarse un lugar en Boca?
YA VOTARON 0 PERSONAS
En síntesis:
- Enner Valencia será suplente en Boca Juniors para el partido contra Vélez Sarsfield.
- Hasta 2027 se extiende el contrato actual de Enner Valencia con Boca Juniors.
- 3 partidos disputó Enner Valencia con Boca Juniors, ingresando siempre desde el banquillo.