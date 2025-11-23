Reconocidos como uno de los mejores 5 del mundo, Enzo Fernández tuvo mucho que ver con el fichaje de un ecuatoriano para el Chelsea. El volante argentino reveló que hizo de ‘intermediaro’ para la llegada de un ‘tricolor’ a Londres.

En charlas con Koora Break, Enzo Fernández contó que el Chelsea pidió que llamara a Moisés Caicedo para que fiche por los blues. “Por ser sudamericano me pidieron y obviamente lo hice”, empezó.

“Tener a un jugador como Moi ¿quién no querría eso? no lo dudé y lo llame y ahora se ve el aporte que tiene al equipo. Tengo una relación excelente con él, no solo por lo que es en la cancha si no también fuera de ella”, continuó.

“En el día a día trata de ayudarte, todos sabemos la humildad que tiene, tiene unas condiciones increíbles y con el pasar de los años se ha visto también su crecimiento”, concluyó.

Enzo Fernández y Moisés Caicedo son valorados como una de las mejores duplas de mediocampistas del mundo. Juntos alcanzaron ya la UEFA Conference League y el Mundial de Clubes.

Ambos le costaron al Chelsea más de 200 millones de euros pagados al Benfica de Portugal y Brighton inglés respecitvamente. Ambos tienen contrato por varias temporadas más.

Moisés Caicedo – Enzo Fernández – Chelsea. Foto: Getty.

Los números de Moisés Caicedo con Chelsea

En toda su carrera con Chelsea, Moisés Caicedo ha jugado un total de 114 partidos entre todas las competencias. El volante tricolor ha marcado 7 goles y ha dado 11 asistencias. Ganó dos campeonatos, la Conference League y el Mundial de Clubes 2025.

¿Dónde ver la Premier League?

La Premier League y los partidos de Moisés Caicedo y Piero Hincapié los puedes ver por Disney+.

El actual sueldo de Moisés Caicedo con Chelsea

Moisés Caicedo, actualmente, tiene en Chelsea un contrato hasta 2031, donde cobra 9 millones de euros por temporada. Ya es uno de los mejores pagados del club, pero su gigante nivel en los últimos meses, llevan a que se reconsidere el salario.

