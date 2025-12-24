En plena Navidad: La ‘Tuka’ Ordóñez recibió esta oferta para volver a la LigaPro

Uno de los delanteros más importantes de la LigaPro en los últimos años es ‘La Tuka’ Ordóñez. El goleador fue campeón con Delfín y Aucas, y también un destacado paso por Emelec. Ahora se revela que un club de la Serie A le haría una propuesta para volver.

Según la información de Ligner Mendoza, el equipo que le hizo una oferta a ‘La Tuka’ Ordóñez para que regrese a jugar en la Serie A fue Delfín. El equipo manabita, el mítico goleador es considerado una leyenda del fútbol, por su campeonato en 2019.

Asimismo, ‘La Tuka’ también había comentado que su intención era poder retirarse con el equipo con el que ganó su primer campeonato. Sin embargo, aún no hay nada concreto. El ‘Cetáceo’ tuvo un 2025 para el olvido donde estuvo peleando por no descender.

Por otro lado, ‘La Tuka’ Ordóñez demostró seguir vigente en esta temporada en el fútbol ecuatoriano. Vistiendo los colores de Cuenca Juniors. El delantero se llevó los reflectores en partidos de Copa Ecuador, y fue clave para ascender al club a la Serie B.

Tuka Ordóñez fue figura en el ascenso de Cuenca Juniors a la Serie B. (Foto: Imago)

También hay otros equipos que ven con buenos ojos la posibilidad de vincular a Roberto ‘La Tuka’ Ordóñez a sus filas. Uno de estos clubes es Guayaquil City, que ya trabajó con jugadores experimentados, y el otro sería Leones del Norte que jugará por primera vez en la A.

¿Hasta cuándo tiene contrato ‘La Tuka’ con Cuenca Juniors?

De momento, ‘La Tuka’ vive sus últimos días como jugador de Cuenca Juniors, ya que su contrato es hasta finales de 2025. El mítico delantero del fútbol ecuatoriano podría firmar con cualquier equipo como “Agente Libre” si no hay un acuerdo de renovación.

¿Cuántos años tiene ‘La Tuka’ Ordóñez?

El histórico goleador estará cumpliendo 41 años en mayo de la próxima temporada. Si llega a firmar por un equipo de primera división, sería uno de los jugadores más longevos en estar jugando en la LigaPro.

