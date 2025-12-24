Hace pocas semanas todo el fútbol ecuatoriano y sudamericano quedaba sorprendido cuando se anunciaba desde Chelsea, que se hizo efectiva la compra de Deinner Ordóñez. El joven central ecuatoriano a sabe cómo será su futuro cuando llegue a Europa.

Resulta que Deinner Ordóñez no comenzaría su carrera en Chelsea en Europa, sino más bien que el ecuatoriano sería transferido a Brighton o Racing de Estrasburgo cuando llegue al ‘Viejo Continente’. Así planea el futuro de sus jugadores jóvenes el Chelsea.

Ya uno de los jugadores ecuatoriano es prueba de que así se manejan las cosas en el club. Kendry Páez fue comprado por el Chelsea en 2023, pero cuando llegó en 2025 lo primero que se hizo fue cederlo al Racing de Estrasburgo para que pueda “aclimatarse” a Europa.

Ahora Ordóñez ya sabe que así será su carrera en un comienzo. Habían muchos rumores de qué haría Chelsea con el joven central, pero finalmente ha decidido que un préstamo es el mejor camino para el jugador ecuatoriano, que todavía ni debuta en LigaPro.

La relación entre Chelsea y Brighton es una de las “mejores” entre equipos de la Premier League. Ya que un alto mando de Chelsea trabajó antes en el departamento de búsqueda de Brighton, y por eso la cercanía. Asimismo, ambos clubes han protagonizado importantes negociaciones.

¿Cuánto pagó Chelsea por Deinner Ordóñez?

Aunque aún no se ha revelado la cifra oficial de su transferencia, la llegada de Deinner Ordóñez a Chelsea aparentemente le dejó a Independiente del Valle un ingreso superior a los 15 millones de euros. Una gran transferencia para un futbolista que todavía ni suma minutos en la primera categoría de Ecuador.

