Moisés Caicedo es el jugador del momento en la Premier League, el volante ecuatoriano no solo mejoró su faceta defensiva si no que ahora también marca y asiste. Desde Inglaterra hablan de su futuro luego de la decisión del Chelsea sobre un nuevo contrato.

Su nivel ha llamado la atención de gigantes de Europa como Real Madrid y PSG, por esto los blues quieren renovarlo hasta el 2036 y le ofrecen 12.5 millones de dólares al año, si firma la extensión según el portal TeamTalk. Actualmente gana 9.3 millones de dólares por su contrato firmado hasta el 2031.

El aumento salarial vendrá acompañado de una nueva cláusula de salida, la actual es de 250 millones de euros, una cifra no tan utópica para los otros gigantes de Europa. Hace meses en Inglaterra informaban que la cláusula que pretendía el Chelsea era de 400 millones.

Jugadores actuales como Enzo Fernández así como leyendas como Jamie Carragher y Makelele han elogiado el nivel de Moisés Caicedo. En la Selección de Ecuador también es titular fijo.

Moisés Caicedo – Chelsea

Los números de Moisés Caicedo en esta temporada

En lo que va de temporada, contando el Mundial de Clubes y la Selección, Moisés Caicedo ha jugado un total de 19 partidos. Marcando 4 goles y dando 1 asistencia. El jugador ecuatoriano lleva en cancha más de 1.400 minutos, siendo la estrella absoluta del medio campo del Chelsea.

Publicidad

Publicidad

En resumen

El Chelsea ofrece renovar el contrato de Moisés Caicedo hasta 2036 por $12.5 millones al año.

Moisés Caicedo actualmente tiene contrato hasta 2031 con un salario de $9.3 millones al año.

El Real Madrid y el PSG han mostrado interés en Moisés Caicedo, cuya cláusula es de €250 millones.

¿Dónde ver la Premier League?

La Premier League y los partidos de Moisés Caicedo y Piero Hincapié los puedes ver por Disney+.

Arsenal intentó fichar a Moisés Caicedo

En enero de 2023, Arsenal presionó fuerte por el fichaje de Moisés Caicedo y sacarlo de Brighton. El ecuatoriano también llegó a pedir con un comunicado su venta, pero al final no se dio. 6 meses después, el jugador ecuatoriano terminó fichando por Chelsea.