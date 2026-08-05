¿Es la mejor decisión? El nuevo puesto que tiene Piero Hincapié en Arsenal

Hincapié hasta marcó un gol en su nueva posición en Arsenal en esta temporada.

Piero Hincapié tuvo una primera temporada en Arsenal donde principalmente destacó como lateral por la izquierda. El jugador ecuatoriano fue de lo mejor en esa banda e incluso le quitó el puesto a Calafiori. Ahora este año comienza en un nuevo lugar.

En los dos primeros partidos de la pretemporada, Piero Hincapié arrancó como central titular. Es un decisión sorpresiva de Arteta, puesto que, el DT español optó mejor por poner al ecuatoriano en su puesto natural. El tricolor es “originalmente” un central.

Esta no es una decisión menor para Arsenal en esta temporada, puesto que, los ‘Gunners’ perdieron a William Saliba, quien se lesionó en el Mundial. El central francés estará varios meses de baja y apenas volvería a finales de año, es decir, noviembre o diciembre.

Por lo cual, Arteta tiene que probar a uno de los centrales que tiene para esta posición, y ahí es donde aparece Hincapié. El central ecuatoriano es una fuerte opción aunque con Gabriel, los ‘Gunners’ tendrían a dos defensas de pierna izquierda en esta zona del campo.

Piero Hincapié es titular como central en Arsenal. (Foto: GettyImages)

Los siguientes partidos serán claves para definir si Arsenal deja a Piero Hincapié como titular por el carril central o recupera la banda izquierda y se mueve a Calafiori. Los ‘Gunners’ estarán jugando contra Manchester City por el primer título del año.

Publicidad

Los equipos que buscaron a Piero Hincapié

Piero Hincapié se metió en planes de otros clubes que lo estuvieron siguiendo de cerca en el Mundial 2026. Clubes como FC Barcelona y Real Madrid estaban interesados en su fichaje, pero finalmente no se le dio. El ecuatoriano también tenía como preferencia seguir en Ecuador.

¿Cuándo comienza la Premier League?

La Premier League para Arsenal comenzará el 21 de agosto cuando reciba al Coventry. El encuentro se podrá ver por Disney+.

Encuesta¿Piero Hincapié debe ser titular en Arsenal como central o lateral? ¿Piero Hincapié debe ser titular en Arsenal como central o lateral? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Piero Hincapié jugó como central titular en los dos primeros partidos de pretemporada del Arsenal.

jugó como central titular en los dos primeros partidos de pretemporada del Arsenal. William Saliba sufrió una lesión mundialista y causará baja hasta finales de año.

sufrió una lesión mundialista y causará baja hasta finales de año. FC Barcelona y Real Madrid mostraron interés en fichar al defensor ecuatoriano Piero Hincapié.