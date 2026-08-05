Ronie Carrillo será el nuevo delantero de Emelec y para eso renunció a una importante cantidad de dinero.

Emelec sigue apurado en el mercado de fichajes para tener un equipo más fuerte en el segundo semestre. El ‘Bombillo’ estaría a nada de quedarse con el goleador de la LigaPro, Ronie Carrillo. Pero el delantero habría rechazado una importante cifra para quedarse en Ecuador.

En medio de los rumores de la llegada de Carrillo a Emelec se reveló que el delantero ecuatoriano antes recibió los sondeos del fútbol de Arabia Saudita, donde los salarios son muchos mejores de los que se puede ganar en Ecuador en cualquier equipo.

Sin embargo, de acuerdo a la información de Roberto Carlos Machado, al delantero le gustó más la propuesta de Emelec y finalmente el futbolista se quedará a vestir los colores del ‘Bombillo’. Volverá así a jugar con un equipo muy grande.

Carrillo pasa un buen momento en el fútbol ecuatoriano y el delantero ya había demostrado en otro momento ser uno de los mejores. Cuando vistió los colores de El Nacional fue de lo más destacado, pero en ese momento eligió irse a Portugal y luego terminó en categorías de ascenso en Brasil

Ronie Carrillo es uno de los goleadores de la LigaPro. (Foto: Imago)

Ronie Carrillo forma parte de una amplia lista de fichajes que Emelec ha venido realizando en los últimos días, puesto que, el ‘Bombillo’ también fichó a jugadores como Jefferson Valverde y Eduardo Bores. Jugadores que, junto a Carillo, llegarían para ser titulares.

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Los números de Ronie Carrillo en este semestre

En esta temporada, Ronie Carrillo ha jugado ya 24 partidos entre todas las competencias. Marcó 10 goles y dio 2 asistencias, es uno de los goleadores de la LigaPro. Y ahora lo han pedido incluso para una convocatoria a la Selección de Ecuador.

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