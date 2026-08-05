¡Cuidado! Pervis Estupiñán fue muy fuerte contra un rival y lo dejó K.O.

En un partido amistoso en AC Milan vs Inter, Pervis Estupiñán protagonizó una durísima entrada que dejó muy mal a su rival

Pervis Estupiñán busca ganarse un lugar en AC Milan después de que se confirmara que el jugador ecuatoriano no será transferido a Aston Villa. En un reciente amistoso contra Inter en la pretemporada, el ecuatoriano entró a jugar en el segundo tiempo.

El lateral ecuatoriano terminó protagonizando una lamentable imagen sobre el final del partido y con el marcador empatado 1 a 1. El futbolista fue muy fuerte a disputar una pelota contra Yann Bisseck, que no fue tan armado y se llevó la peor parte.

Cuando todo parecía que solo era un choque del momento, Yann Bisseck hizo preocupar a todos porque empezó a perder el conocimiento y le costaba orientarse. Sus compañeros pidieron rápidamente atención para él en la cancha y no pasó a mayores.

Cada minuto es clave para Pervis Estupiñán en esta pretemporada, puesto que, aunque Amorim rechazó la posibilidad de venderlo y lo quiere probar, el tricolor tiene que demostrar que cuenta con el nivel para ganarse un lugar como titular en esta temporada.

Fuerte entrada por parte de el ecuatoriano Pervis Estupiñán hacia

Yann Bisseck jugador del Inter de Milán al minuto 94. pic.twitter.com/WIK7E3gg5b — TERADEPORTES (@Teradeportes) August 5, 2026

Pervis Estupiñán viene de una temporada muy mala en la Serie A de Italia y el jugador ecuatoriano también se lesionó en varios tramos de ese curso. Todo eso derivó en un Mundial absolutamente malo que lo dejó fuera del partido clave contra México.

Publicidad

El contrato de Pervis Estupiñán con AC Milan

Pervis Estupiñán tiene contrato con AC Milan hasta la temporada 2030. El jugador ecuatoriano apenas lleva un año de su acuerdo inicial y es por eso que todos dudaban con su posible venta, desde el club hasta el entorno del jugador que quería otra oportunidad.

Encuesta¿Pervis Estupiñán se podrá quedar en AC Milan? ¿Pervis Estupiñán se podrá quedar en AC Milan? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: