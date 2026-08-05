Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Copa Ecuador

Liga de Portoviejo vs Barcelona SC HOY: ¿Qué canal pasa el partido de la Copa Ecuador?

Barcelona SC se enfrenta a Liga de Portoviejo en la Copa Ecuador y estos son los canales para ver el encuentro.

Los canales para ver los partidos de Liga de Portoviejo vs Barcelona SC
© Imago/ Edit BVLos canales para ver los partidos de Liga de Portoviejo vs Barcelona SC

Este miércoles 5 de agosto de 2026 se enfrentan por los octavos de final de la Copa Ecuador, Barcelona SC contra Liga de Portoviejo. Un partido con mucha historia en el fútbol ecuatoriano, pero con dos equipos que actualmente no la pasan muy bien.

¿Qué canal pasa el partido de la Copa Ecuador y a qué hora es?

Los octavos de final de la Copa Ecuador entre Liga de Portoviejo y Barcelona SC se jugará desde las 19H00. El encuentro también se podrá ver por señal abierta y contará con dos canales para seguir el partido:

+ Seguinos en
  • Teleamazonas
  • DSports

Barcelona SC llega con la obligación de pasar de ronda y avanzar en este torneo lo más lejos posible, puesto que, es el único campeonato en el que tiene chances de ser campeón en el año. Ya en LigaPro no peleará por el título al estar muy lejos de Independiente del Valle.

Barcelona SC jugará de amarillo. (Captura de pantalla)

Barcelona SC jugará de amarillo. (Captura de pantalla)

Por otro lado, la Liga de Portoviejo va por una de las victorias más importantes de su historia reciente y eliminar a un candidato. No obstante, la ‘Capira’ la pasa muy mal en la Serie B del fútbol ecuatoriano y su atención parece que está más en no perder la categoría.

Ver también

Aparte de Corea del Sur, los otros rivales con los que jugaría la Selección de Ecuador en sus amistosos

El cuadro de la Copa Ecuador

Así está el cuadro de la Copa Ecuador a poco del partido entre Liga de Portoviejo y Barcelona SC:

Imagen

Así está el cuadro de la Copa Ecuador. (Foto: @CopaEcuador)

Encuesta

¿Qué equipo ganará?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones