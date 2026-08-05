Liga de Portoviejo vs Barcelona SC HOY: ¿Qué canal pasa el partido de la Copa Ecuador?

Barcelona SC se enfrenta a Liga de Portoviejo en la Copa Ecuador y estos son los canales para ver el encuentro.

Este miércoles 5 de agosto de 2026 se enfrentan por los octavos de final de la Copa Ecuador, Barcelona SC contra Liga de Portoviejo. Un partido con mucha historia en el fútbol ecuatoriano, pero con dos equipos que actualmente no la pasan muy bien.

¿Qué canal pasa el partido de la Copa Ecuador y a qué hora es?

Los octavos de final de la Copa Ecuador entre Liga de Portoviejo y Barcelona SC se jugará desde las 19H00. El encuentro también se podrá ver por señal abierta y contará con dos canales para seguir el partido:

Teleamazonas

DSports

Barcelona SC llega con la obligación de pasar de ronda y avanzar en este torneo lo más lejos posible, puesto que, es el único campeonato en el que tiene chances de ser campeón en el año. Ya en LigaPro no peleará por el título al estar muy lejos de Independiente del Valle.

Barcelona SC jugará de amarillo. (Captura de pantalla)

Por otro lado, la Liga de Portoviejo va por una de las victorias más importantes de su historia reciente y eliminar a un candidato. No obstante, la ‘Capira’ la pasa muy mal en la Serie B del fútbol ecuatoriano y su atención parece que está más en no perder la categoría.

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El cuadro de la Copa Ecuador

Así está el cuadro de la Copa Ecuador a poco del partido entre Liga de Portoviejo y Barcelona SC:

Así está el cuadro de la Copa Ecuador. (Foto: @CopaEcuador)