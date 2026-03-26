Club de LigaPro quiere a Felipe Caicedo para el 2026

Felipe Caicedo dejó Barcelona tras un 2025 marcado por constantes lesiones musculares, aún así el delantero ecuatoriano está cercano al fútbol local. En las últimas horas un club de LigaPro declaró que quiere contar con el histórico ‘tricolor’ para este 2026.

Todo arrancó como una broma entre Delfín SC a través de sus redes sociales luego de la denuncia del Manta al club ‘cetáceo’ por sus memes. Al final Felipao salió a defenderlos y Delfín respondió: “Queremos el auspicio de FSC Global Group como auspiciante”.

Así el club mantense pidió el apoyo de Felipe Caicedo y su empresa, aunque claro todo en tono de humor. Caicedo ya trabaja con dos clubes del fútbol ecuatoriano desde su retiro.

En semanas anteriores, el ex seleccionado ecuatoriano colgó fotos de acuerdos deportivos con Orense SC y U. Católica, aunque no se detalla el rol de la empresa de Caicedo.

Los números de Felipe Caicedo con Barcelona

Felipe Caicedo ha jugado un total de 20 partidos, entre todas las competencias. Ha marcado 3 goles y no ha dado asistencias. Caicedo jugó poco más de 600 minutos en el 2025 previo a su retiro.

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En resumen