Gonzalo Plata es duda en Flamengo y volvería a dar el salto a Europa

Gonzalo Plata sigue siendo uno de los protagonistas de rumores de salidas para la siguiente temporada y el extremo ecuatoriano podría nuevamente dar el salto a Europa. Desde Inglaterra parece que ofertarán varios millones por el Seleccionado de Ecuador.

Según Sky Sports, Newcastle United hará una oferta por Gonzalo Plata luego del Mundial. El ‘tricolor’ es un fijo en la convocatoria de Sebastián Beccacece y salvo lesión, seguro peleará para ser titular y luego podríamos verlo en la Premier League con Moisés Caicedo y Piero Hincapié.

Pese a que desde la directiva habían declarado que Gonzalo Plata no estaba en venta, el DT no le ha devuelto la titularidad. Leonardo Jardim había declarado que no veía compromiso a Gonzalo Plata y en las primeras semanas fue excluido.

Gonzalo Plata lleva poco más de una temporada en Flamengo y aunque en su primer año ganó casi todo lo que jugaron, en este inicio de temporada han tenido un rendimiento que terminó en la despedida de Filipe Luis.

Hace menos de dos semanas se revelaron varios escándalos de Gonzalo Plata en Flamengo. El tricolor quedó expuesto tras la salida de Filipe Luis. Entre los escándalos más nombrados están las fiestas del jugador e ingresar con personas externas a los entrenamientos del club.

¿Hasta cuándo tiene contrato Gonzalo Plata con Flamengo?

Plata es un activo importante del club; el extremo tiene contrato hasta 2029 y es por eso que Flamengo tampoco se puede permitir una venta a la baja del ecuatoriano. Los próximos meses serán claves para determinar una cifra para una transferencia si llega una oferta.

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Gonzalo Plata – Selección de Ecuador. Foto: Getty.

En resumen