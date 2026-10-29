Moisés Caicedo podría tener nuevo club en LigaPro en el 2027

Moisés Caicedo podría volver a tener participación en el fútbol ecuatoriano después de cinco años, cuando dejó Independiente del Valle para dar el salto al fútbol europeo. Sin embargo, esta vez no sería dentro de la cancha, sino a través de su proyecto deportivo, que tendría la posibilidad de dar el salto a la LigaPro.

El Deportivo Santo Domingo Niño Moi 23, vinculado al mediocampista del Chelsea, sería uno de los clubes interesados en comprar la plaza que podría liberar Vinotinto si su situación de multipropiedad con Aucas le impide participar en la LigaPro. De concretarse la operación, el equipo podría llegar a la Primera División apenas dos años después de su creación.

Deportivo Santo Domingo no sería el único club interesado en llegar a la élite por esta vía, Daquilema FC también estaría pendiente de la situación de Vinotinto y de la plaza que eventualmente podría quedar disponible si Delfín SC desciende a la Serie B.

Moisés Caicedo habría aportado alrededor de 500.000 dólares para poner en marcha el proyecto, que contempla no solo la participación del equipo en las competiciones nacionales, sino también la construcción de un complejo deportivo y el desarrollo de las divisiones formativas.

De concretarse este escenario, Caicedo seguiría un camino parecido al de Antonio Valencia, quien impulsó el club AV25 y ha desempeñado funciones como entrenador y directivo, además de conseguir un campeonato provincial de Segunda Categoría de Pichincha.

El contrato de Moisés Caicedo con Chelsea

Moisés Caicedo en el Chelsea tiene un contrato hasta el 2033 y estaría ganando más de 9 millones de dólares al año, cifra que le permitiría comprar la plaza en LigaPro.

Publicidad

Moisés Caicedo en sus academias en Santo Domingo. Foto: Min. Deporte.

En resumen