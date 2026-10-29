El número de convocados de la LigaPro que tendría la Selección de Ecuador para sus siguientes amistosos.

Marcelo Gallardo alista una nueva convocatoria en la Selección de Ecuador para jugar sus partidos amistosos contra Costa Rica y Bolivia. Se viene especulando que el equipo nacional contará con futbolistas de la LigaPro. Un importante número sería convocado.

¿Cuántos jugadores de LigaPro serían convocados?

Se espera que en la siguiente semana, en la nueva lista de Ecuador, se convoque a un aproximado de 5 jugadores del campeonato ecuatoriano. Algunos de los nombres que vienen trascendiendo son: Mateo Viera, Piero Guzmán, Andrés Mena, Martín Tello, Jerly Wila, entre otros.

Al ser una fecha FIFA que íntegramente se juega en Ecuador, aumentan las posibilidades de contar con varios jugadores del campeonato nacional. Son varios los futbolistas que ahora interesan a Marcelo Gallardo y que tienen una nueva oportunidad.

Gallardo tiene contrato con Ecuador hasta 2030. (Foto: GettyImages)

Ya en la primera convocatoria de Marcelo Gallardo existió un importante recambio, sin embargo, esa casi que no fue armada por el DT. Por lo cual, ahora para jugar en noviembre sí sería la primera lista de Marcelo Gallardo con pleno conocimiento del fútbol ecuatoriano.

El calendario de partidos de la Selección de Ecuador

Así quedaron los partidos amistosos que acabará jugando la Selección de Ecuador:

Ecuador vs Costa Rica (13 de noviembre en Quito)

Ecuador vs Bolivia (17 de noviembre en Guayaquil)

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