Real Madrid no iría por el fichaje de Moisés Caicedo en enero por este motivo

Por este motivo, el Real Madrid no buscaría el fichaje de Moisés Caicedo para la siguiente temporada.

En las últimas semanas salió el muy fuerte rumor de que Moisés Caicedo era del interés de Real Madrid. El ecuatoriano es uno de los mejores volantes del mundo y ahora mismo no juega Champions y podría moverse a un equipo que lo haga, de ahí que, salieron los rumores que lo vincularon con Real Madrid.

No obstante, este lunes 2 de noviembre de 2026 se reveló que Real Madrid no irá por ningún jugador en el mercado de enero. Por lo cual, el equipo ‘Merengue’ no estaría interesado en fichar a Moisés Caicedo. El club no se movería por ningún jugador.

Además, hay otros aspectos que hacen casi imposible el fichaje de Moisés por el Madrid. El ecuatoriano es pieza clave en el Chelsea y también es uno de los jugadores que más confianza de Xabi Alonso se ha ganado en las últimas semanas.

Otro aspecto a tomar en cuenta para un posible fichaje de estas características es que Moisés Caicedo no le salió nada barato a Chelsea, y por ende los ‘Blues’ tampoco lo van a vender a bajo precio. Pasó de Brighton a Londres por más de 115 millones de libras.

Moisés Caicedo es capitán y titular en Chelsea. (Foto: GettyImages)

El ecuatoriano tiene un contrato largo con Chelsea y de momento se ve complicado que alguien lo saque de ahí. Además, el volante ecuatoriano también ha demostrado en varias ocasiones tener un cariño especial por la camiseta de Chelsea.

Publicidad

Las estadísticas de Moisés Caicedo con Chelsea

Ahora mismo, Moisés Caicedo ha jugado con Chelsea apenas un total de 6 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano estuvo lesionado casi 1 mes y por eso se perdió algunos encuentros. Estuvo en cancha poco más de 400 minutos.

Encuesta¿Crees que Moisés Caicedo llegará en algún momento a otro grande? ¿Crees que Moisés Caicedo llegará en algún momento a otro grande? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: