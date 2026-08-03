Uno de los delanteros más cuestionados de los últimos años es Jhon Jairo Cifuente. Además de ser uno de los más letales en el área, y sonar en varios momentos en la Selección de Ecuador, el futbolista siempre mostró problemas desde lo físico.

El futbolista subió mucho de peso en los últimos años y ahora regresó a jugar al Daquilema en el ascenso nacional. Se viralizaron varios videos del actual estado físico del delantero, pero de nuevo el jugador se mostró con algunos kilos de más.

En un video que Mr.OFFSIDER reveló en sus cuentas se ve como Cifuente quiere probar suerte con un tiro libre, y cuando el delantero se posiciona a patear se ve lo subido de peso que está. El delantero venía de varios años de irregularidad en la Serie A.

No es la primera vez que el físico de Cifuente le gana cuestionamientos, puesto que, el delantero ya venía mostrándose subido de peso desde su etapa en equipos como Delfín o Barcelona SC allá por las temporada 2021 y 2022, respectivamente.

En su mejor momento, y ya incluso subido de peso, Cifuente llegó a sonar para la Selección de Ecuador. Puesto que, aunque su físico no es el mejor, el futbolista ecuatoriano ha sido uno de los mejores delanteros de toda la historia del campeonato tricolor.

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Los números de Cifuente en esta temporada

En este semestre, Cifuente jugó en Libertad de Loja, puesto que, fue en este equipo donde comenzó la temporada. Apenas jugó 43 minutos en los primeros 6 meses repartidos en 3 partidos con el equipo lojano.

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