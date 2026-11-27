Liga de Quito busca un nuevo volante creativo para la siguiente temporada y este viernes trascendió que buscarían a un jugador que es habitual seleccionado sudamericano, y en condición de agente libre.
Jairo Concha podría ser nuevo jugador de Liga de Quito para el 2027. El seleccionado peruano acaba contrato con Universitario de Deportes y busca alternativas en el exterior.
Concha, de 27 años, ha tenido toda su carrera profesional en Perú, vistiendo la camiseta de U. San Martín, Alianza Lima y Universitario. Su nivel lo llevó a la Selección de Perú en el 2024.
El club de Fabián Bustos ya le hizo una oferta de renovación pero el jugador optaría por ir al exterior y el club ‘Crema’ ya estaría planificando su siguiente temporada sin él.
Jairo Concha fue bicampeón nacional con Alianza Lima y también con Universitario, así mismo suma otros seis torneos cortos en su corta carrera profesional.
Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026
Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.
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Jairo Concha – Universitario de Deportes. Foto: Getty.