El sorpresivo equipo que se quedaría con Joel Ordóñez luego del Mundial con Ecuador

El defensor Joel Ordóñez tuvo un Mundial aceptable con Ecuador pero se iría a un sorpresivo nuevo equipo de Europa.

El defensor ecuatoriano Joel Ordóñez podría por fin dar salida del Club Brujas de Bélgica para saltar a un grande de Europa, o eso parecía por los rumores de traspasos en esta temporada. El seleccionado de Ecuador podría ir a sorpresivo equipo para el segundo semestre.

El Olympique de Marsella de Francia sería el club que se quede con Ordóñez, pagando cerca de 50 millones de euros. El central de 22 años sonó para equipos de mayor renombre como el PSG, Inter de Milán, entre otros.

El Marsella ya lo estaba negociando el año pasado pero Brujas no lo dejó ir pese a la presión del ecuatoriano. El Brujas renovó a Ordóñez con un aumento salarial hasta el 2030.

A sus 22 años podría dar el salto a un gigante de Europa como Chelsea, PSG, Inter de Milán, sin embargo más minutos tendría seguro en el Marsella, aunque menos chances de títulos.

Joel Ordóñez – Selección de Ecuador.

Los números de Joel Ordóñez en esta temporada

En toda esta temporada, Joel Ordóñez ha jugado un total de 50 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano ha marcado 4 goles y sumó más de 3.800 minutos. A sus 22 años se proyecta como uno de los grandes central del futuro en Europa.

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El valor de mercado de Joel Ordóñez

De acuerdo al análisis de Transfermarkt, Joel Ordóñez tiene un valor de mercado cercano a los 33 millones de euros. De ahí que, Brujas no espere menos de 50 millones para venderlo. Sería una de las ventas más caras de toda la historia del club y del fútbol belga.