Independiente del Valle recibirá una fuerte suma si Joel Ordóñez es vendido a la Premier League como se rumora.

Parecía que otra vez el Club Brujas no lo iba a vender, sin embargo Joel Ordóñez seguiría su carrera en la Premier League, concretamente en el Aston Villa. Un club que está pendiente de la operación es Independiente del Valle.

El campeón ecuatoriano recibirá un 5% de la transferencia como derechos de formación estipulado por la FIFA. Se habla de que Aston Villa pagaría de 35 a 40 millones de euros por lo que IDV recibirá entre 1.5 y 2 millones de dólares.

Lo llamativo es que Independiente del Valle, como suele hacer, no haya mantenido un porcentaje de los derechos de formación del defensor como en el caso de otros futbolistas.

Los dos millones de dólares que recibirían por el traspaso de Ordóñez se suma a la gran inyección de capital que ha tenido por jugadores como con Justin Lerma, Keny Arroyo, entre otros.

Joel Ordóñez tuvo sondeos de varios clubes de Europa durante toda la ventana de transferencias pero Brujas no accedió a venderlo por menos. Aston Villa sería el único club que pagó la cifra que pedía el Brujas.

El valor de mercado de Joel Ordóñez

Joel Ordóñez ahora mismo tiene un valor de mercado de 33 millones de euros, por lo cual, el central solo saldría a cambio de una oferta que supere los 40 millones de euros. Se encaminaba a ser una de las ventas más caras del club, y ahora hay que esperar.

Publicidad