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Felipe Caicedo

Felipe Caicedo pega el camisetazo e iría a otro club de LigaPro

Felipe Caicedo sigue trabajando con varios clubes de LigaPro y ahora el ex Barcelona se iría a un rival directo de los 'toreros'.

Por Gustavo Dávila

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Felipe Caicedo iría a otro grande de LigaPro ¿y Barcelona?
Felipe Caicedo iría a otro grande de LigaPro ¿y Barcelona?

Felipe Caicedo dejó Barcelona en el 2025 por lesiones musculares constantes, desde ahí ha seguido ligado al fútbol a través de su grupo FSC Capital Group. La empresa sigue sumando clubes a su portafolio y ahora se los vio trabajando con otro grande de LigaPro en lo que muchos ven como un “camisetazo”.

Felipe Caicedo y su grupo visitaron las formativas de Emelec. Según explicó el propio delantero retirado, se sentaron las bases para una futura colaboración.

La delegación de FSC Capital Group visitó las formativas del club guayaquileño en conjunto con Christian Noboa y Javier Klimowicz. En el caso de Felipao y el presidente de Emelec, ambos fueron compañeros en la selección de Ecuador.

Este es el tercer equipo que se suma a la asesoría y trabajo en conjunto de FSC Capital Group tras Orense y U. Católica, aunque no se ha detallado en que parte concreta serán asesorados.

En redes los hinchas preguntaron cuando se verá el trabajo de Felipe Caicedo con Barcelona, club del cual es hincha. La empresa del ex goleador de la Tri se dedica a representación de jugadores también.

Los números de Felipe Caicedo con Barcelona

Felipe Caicedo ha jugado un total de 20 partidos, entre todas las competencias. Ha marcado 3 goles y no ha dado asistencias. Caicedo jugó poco más de 600 minutos en el 2025 previo a su retiro.

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En resumen

  • Felipe Caicedo visitó las formativas de Emelec para sentar bases de una futura colaboración.
  • La empresa FSC Capital Group ya asesora a Orense y Universidad Católica en Ecuador.
  • El exdelantero retirado en 2025 gestiona su portafolio junto a Christian Noboa y Javier Klimowicz.
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Gustavo Dávila
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