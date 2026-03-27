Gonzalo Plata ya tiene un interesado para salir de Flamengo

Gonzalo Plata otra vez está en el ojo de la crítica por sus constantes indisciplinas, mientras tanto el Flamengo piensa seriamente en venderlo pese a su aporte deportivo. Los escándalos no le quitan tanta credibilidad y ya hay otro club que va por su fichaje.

Según medios brasileños el Cruzeiro de Brasil alista una oferta para el camisetazo y sacar a Gonzalo Plata de Flamengo. Dependerá de la decisión del club de Río de Janeiro de venderlo a un equipo del mismo torneo.

Su precio de salida está cerca de lo 25 millones de dólares, poco más del doble de los 12 millones que pagaron desde Brasil para el Al Sadd. Leonardo Jardim no cuenta con el futbolista.

En Europa hubo supuesto interés del Leeds United, AFC Bournemouth de Inglaterra; CF Valencia de España y Napoli de Italia. En ese entonces Plata era figura de Flamengo y no pensaban en una salida.

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En Flamengo viene de ganar el Estatal de Río de Janeiro, aunque el año pasado fue el ciclo histórico ganando seis títulos, entre ellos el Brasileirao y la Copa Libertadores de América.

El valor de mercado de Gonzalo Plata

De acuerdo, a la información de Transfermarkt, el valor de mercado de Gonzalo Plata actualmente es de 8 millones de euros. Es el valor de mercado más alto en toda su carrera y por eso el club apuesta a que este se incremente si hace una buena Copa del Mundo.

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Gonzalo Plata – Selección de Ecuador.

En resumen