Figura de LigaPro: El primer refuerzo que quiere Liga de Quito para el 2027

Liga de Quito sigue buscando refuerzos y apunta a una de las figuras de LigaPro para el 2027, que también quiere Barcelona.

En medio de los rumores sobre varias salidas de Liga de Quito para la temporada 2027, también comienzan a aparecer nombres de posibles refuerzos para el conjunto albo. La dirigencia ya analiza alternativas y va por una figura de LigaPro.

Se trata de Junior Ayoví, jugador de Guayaquil City que nuevamente aparece como una de las opciones para reforzar a Liga de Quito. Su posible incorporación respondería a un pedido del entrenador Gustavo Álvarez, quien buscaría contar con más alternativas por las bandas.

Una de las principales cualidades de Ayoví es su capacidad para desempeñarse tanto de lateral como de extremo, una característica que encajaría en los dos sistemas tácticos que utiliza el entrenador argentino.

Precisamente, la contratación de laterales sería una de las prioridades de Liga de Quito para 2027. En esa planificación también aparece la intención de adelantar la compra de Marcelo Weigandt y concretar la renovación de José Quintero.

En cuanto a las posibles salidas, Liga de Quito también tendría varios nombres en evaluación. Gabriel Villamil, Deyverson, Janner Corozo y Alejandro Tobar aparecen entre los futbolistas que podrían abandonar la institución para 2027.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

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Junior Ayoví – Guayaquil City FC. Foto: Getty.

En resumen