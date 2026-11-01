Emelec perdió y eligió a su nuevo entrenador para la siguiente temporada

Emelec volvió a perder en LigaPro y la directiva elegirá a un nuevo entrenador para el 2027, y ya habrían decidido por uno.

La derrota ante Leones del Norte habría provocado un cambio de planes en la dirigencia de Emelec. Pese a que la temporada todavía no termina, el club ya estaría definiendo quién se hará cargo del equipo de cara al 2027 en reemplazo de Ezequiel Medrán.

Guillermo Duró volvería a ser el entrenador de Emelec para la próxima temporada, luego de dejar su cargo en Deportivo Riestra de Argentina. El técnico Ezequiel Medrán, que tiene contrato vigente hasta junio de 2027, sería separado pese al apoyo de la dirección deportiva.

Duró ya dirigió al Bombillo durante 2025 y fue uno de los entrenadores que consiguió una mejoría en el rendimiento del plantel, pese a las limitaciones y a las pocas variantes disponibles. Su salida se produjo después de un cambio en la dirigencia, decisión criticada en su momento.

El entrenador argentino se encuentra actualmente sin equipo tras su salida de Deportivo Riestra, por lo que Emelec podría contratarlo sin tener que negociar una transferencia. Sin embargo, el club tendría que asumir el costo de la rescisión del contrato de Medrán, al que todavía le quedarían seis meses de vínculo con una indemnización cercana a los 200 mil dólares.

Definir al DT sería prioridad para planificar la conformación del plantel. Se estima que podrían producirse hasta diez salidas entre los futbolistas que terminan contrato, mientras que los fichajes dependerán de que Emelec logre levantar las sanciones de la FIFA, que representarían una deuda cercana a los 2,5 millones de dólares.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Angelo Mina Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz.

Publicidad