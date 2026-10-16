Marcelo Gallardo observa a jugador de Barcelona para la Selección de Ecuador

Uno de los jugadores de Barcelona SC dejó buenas sensaciones en Marcelo Gallardo, DT de la Selección de Ecuador.

Marcelo Gallardo continúa recorriendo Ecuador para observar a los jugadores de la LigaPro y encontrar nuevas alternativas para la Selección de Ecuador. En medio de su seguimiento al torneo local, un nombre inesperado de Barcelona SC habría llamado la atención.

El futbolista destacó ante Gallardo es Johan García, volante ecuatoriano de enorme proyección que milita en Barcelona SC y atraviesa su segunda temporada con el conjunto torero. Ya fue convocado a divisiones inferiores en años anteriores.

Según informó ECUAGOL, Gallardo observó a García durante el partido frente a Liga de Quito del fin de semana anterior y habría quedado satisfecho con sus condiciones. Todavía no existe una confirmación oficial sobre una posible convocatoria para la próxima fecha FIFA de noviembre en el país.

Por su edad y experiencia, García podría tener dificultades para entrar directamente en la lista definitiva, pero tendría la posibilidad de ser considerado como sparring para los entrenamientos. Una alternativa similar a la utilizada anteriormente por Sebastián Beccacece, quien convocó a jóvenes como Riquelme Angulo y Luis Fragozo para trabajar con la selección absoluta.

A sus 18 años, Johan García acumula 20 partidos disputados en la LigaPro, una cifra que refleja las oportunidades que ha tenido durante su primera temporada. Su única ausencia se produjo por una fuerte lesión, de la que logró recuperarse para continuar sumando minutos.

¿Cuándo volvería a jugar la Selección de Ecuador?

En Ecuador se prepara para una nueva fecha FIFA y, según las previsiones, disputaría sus compromisos en Quito y Guayaquil contra Bolivia y Costa Rica por los compromisos de noviembre.

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Johan García – Barcelona SC. Foto: Barcelona SC.

En resumen