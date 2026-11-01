Las reacciones de los hinchas de Boca Juniors al primer Superclásico contra River: “Hay que multarlo”

El delantero ecuatoriano Enner Valencia tuvo su primer Superclásico Boca vs. River y los hinchas reaccionaron al 'Tricolor'.

Enner Valencia tuvo una atención especial este fin de semana con Boca Juniors al disputar su primer Superclásico frente a River Plate. El delantero ecuatoriano jugó poco más de 15 minutos y su participación generó reacciones mixtas entre los hinchas ‘Xeneizes’.

El atacante ingresó alrededor del minuto 75 y, apenas unos segundos después, recibió una tarjeta amarilla por un cabezazo a Nicolás Otamendi. La acción provocó distintas opiniones en redes sociales: mientras algunos aficionados se sorprendieron por la rápida amonestación, otros salieron en defensa del ecuatoriano y cuestionaron la decisión arbitral.

“Se nota que quiere inclinar la cancha”, “acaricias a uno de River y te sacan 3 tarjetas, insólito”, “pero si entró hace un segundo y Otamendi lo agarra desde la casa”, dijeron algunos hinchas criticando la decisión del árbitro más que la acción de Valencia.

Otros si señalaron la acción del delantero ecuatoriano: “Hay que multarlo”, “son unos verdes nuestros jugadores, muy pelotudos” “acaba de entrar y se hace amonestar”.

Pese a su breve participación, Valencia volvió a estar en el centro de la conversación entre los seguidores de Boca. Ahora, el delantero y el equipo argentino deberán concentrarse nuevamente en el torneo local, entre ellos la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

El contrato de Enner Valencia con Boca Juniors

Enner Valencia firmó en Boca Juniors un contrato hasta la temporada 2027. Puesto que, el club argentino lo firmó por 18 meses y el delantero ecuatoriano llegará al equipo argentino por todo este tiempo; aunque no es seguro que el acuerdo se cumpla.

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