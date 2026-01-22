El histórico Gabriel Achilier está lejos de retirarse y en la temporada 2026 el defensor ecuatoriano está cerca de definir su nuevo equipo para la LigaPro. Mientras tanto, crecen los rumores de un posible regreso a Emelec luego de diez años.

Gabriel Achilier podría ser nuevo refuerzo de SD Aucas para el próximo año, el jugador tiene el ok de Norberto Araujo para su llegada. En declaraciones con medios, el ex seleccionado ecuatoriano también declaró estar dispuesto a quedarse en Orense.

Mientras tanto muchos lo ponían como opción para Emelec, el club azul busca un defensor central con urgencia tras la salida de Diogo Baguí y Achilier es un referente. Pese a su edad, el ex Morelia jugó más de 30 partidos de titular.

Achilier dejó Emelec hace 10 temporadas, luego de siete años en el club en los cuáles conquistó el tricampeonato como titular. A sus 40 años podría firmar su último gran contrato.

Con la salida de Jorge Guzmán y la llegada de un interventor, los refuerzos de Emelec estarán pendientes a la decisión que tome la nueva directiva posesionada tras elecciones.

Los valores pendientes de Emelec

Los 50 mil dólares corresponden a compromisos pendientes con Elkin Muñoz, John Jairo y Aníbal Leguizamón, además del preparador físico Agustín, quien formó parte del cuerpo técnico de Jorge Célico, así como también a los futbolistas Tommy Chamba y Gilmar Napa, y ahora se suman 67 mil dólares de Angulo.

Publicidad

Publicidad

ver también Revelan el salario del ‘Tin’ Angulo en Emelec y los hinchas se indignan

Emelec – Gabriel Achilier.

En resumen