Emelec no deja de recibir apuros económicos, y es que ahora el delantero ecuatoriano José Angulo pide la totalidad de una deuda al equipo, y así también trascendió el salario que percibe. Los hinchas lanzan críticas a Jorge Guzmán por lo que gana el ‘Tin’.

Angulo reclama más de 67 mil dólares a Jorge Luis Sánchez, representante legal de Emelec, en un plazo de 15 días. Esto corresponde a cerca de tres meses de salarios impagos.

Llegó lesionado, sin continuidad y luego de un bajón deportivo importante, aún así Emelec lo contrató con un salario de 19 mil dólares mensuales. Esto representa uno de los jugadores que más cobraba de la actual plantilla.

“En caso de no obtener una respuesta o solución dentro del plazo señalado, me veré en la necesidad de ejercer las acciones correspondientes ante la Federación Ecuatoriana de Fútbol, situación que confío podrá evitarse mediante el cumplimiento oportuno de las obligaciones pendientes”, advirtió el atacante.

El delantero de 30 años registró solo un gol en 18 partidos jugados con Emelec en el segundo semestre del año. Por ahora es el único delantero del club tras salidas de Castelli, Cuero y Ayoví.

Los valores pendientes de Emelec

Los 50 mil dólares corresponden a compromisos pendientes con Elkin Muñoz, John Jairo y Aníbal Leguizamón, además del preparador físico Agustín, quien formó parte del cuerpo técnico de Jorge Célico, así como también a los futbolistas Tommy Chamba y Gilmar Napa, y ahora se suman 67 mil dólares de Angulo.

