El DT de Portugal descartó que Cristiano Ronaldo se quedase sin minutos por primera vez desde 2008 por cuestiones físicas

Jorge Jesús dejó sin minutos a Cristiano Ronaldo en Portugal por primera vez desde 2008. No hubo temas físicos en el medio de la decisión.

6678 días después, Portugal volvió a disputar un partido oficial sin la presencia de Cristiano Ronaldo ni un solo segundo sobre el césped. Ocurrió por última vez durante la Eurocopa del año 2008 y en la tercera jornada de las fases de grupos frente a Suiza. Jorge Jesús, nuevo DT de la Seleção, avisa al máximo goleador en la historia del país sobre el nuevo rol que tendrá en este ciclo antes de la fase final de la Nations League del año 2027.

“Estaba pensando en Cristiano para que entrara… pero luego el partido dicta otras cosas… Sentí que no era el momento adecuado para meterlo en el juego, todavía quedan dos partidos más pero no fue para protegerlo físicamente. Estaba listo”, empezaba remarcando Jorge Jesús al ser consultado por la ausencia de minutos para Cristiano Ronaldo. Mensaje claro.

Portugal derrotó a Noruega por 2 a 1 como visitante. Una victoria clave teniendo en cuenta la posibilidad que tendrá el equipo del sur del continente para seguir peleando por meterse en la Final 8 de la Nations League del año que viene. Si bien se había pactado con Cristiano Ronaldo que tuviera minutos, el devenir de los acontecimientos llevó a una situación que no veíamos desde el año 2008. Por aquel entonces ni siquiera él o Lionel Messi habían ganado su primer Balón de Oro.

“Incluso había acordado con él que entraría en la última media hora, pero el partido no lo requería. Gonçalo Ramos estaba jugando bien, había marcado un gol, le habían anulado otro, sentí que no era el momento adecuado para sustituirlo”, confesaba Jorge Jesús alrededor de los motivos de una suplencia de Cristiano Ronaldo que ha dado para todo tipo de especulaciones.

Desde 2008 CR7 no se quedaba sin minutos en un partido de Portugal: GETTY

Por lo pronto las decisiones del entrenador le dan resultados al equipo. Con Cristiano Ronaldo de suplente ante Noruega, Portugal llegó a 6 puntos sobre 6 posibles en este inicio de la fase de grupos de la Nations League. Todo ello gracias a las victorias frente a Noruega y Gales antes de lo que será el choque frente a Dinamarca del 1 de octubre como visitante. Tras ello todavía quedará un encuentro nuevamente frente al equipo de Erling Haaland como local y para intentar prácticamente asegurar la presencia del vigente campeón del torneo en la fase de eliminación directa de junio del año que viene.

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¿Cuánto le falta a CR7 para llegar a los 1000 goles?

Ahora mismo el astro portugués acumula un total de 979 goles oficiales en 1338 partidos disputados. Una marca que deja en 21 goles lo que le falta para llegar a un dato absolutamente sin precedentes en la historia moderna de este juego. Tendrá tiempo de sobra antes de que termine 2026 para intentar conseguirlo.

Cristiano Ronaldo espera ahora por los próximos dos encuentros de la Nations League. Su entrenador dejó en claro que ya no tiene el rol de intocable de otras temporadas y que tendrá que acostumbrarse a los contextos de cada partido para saber si sigue sumando o no minutos con su selección. Una nueva era ha comenzado en la Seleção.

Datos claves

Cristiano Ronaldo se quedó sin sumar minutos con Portugal por primera vez desde 2008.

se quedó sin sumar minutos con por primera vez desde 2008. Jorge Jesús confirmó que la suplencia de Cristiano Ronaldo no obedeció a motivos físicos.

confirmó que la suplencia de no obedeció a motivos físicos. Cristiano Ronaldo suma 979 goles oficiales y está a 21 de alcanzar los 1000.