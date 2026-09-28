Ganó todo con Brasil y sentencia que la Selección Colombia puede soñar con ganar un Mundial

El mítico defensa del Inter o Bayern avisó sobre el potencial de Colombia. Se puede soñar con un Mundial de cara a los próximos años.

Pocos jugadores han ganado tanto a nivel de clubes y selección como Lúcio a lo largo de todo el siglo XXI. El exfutbolista de entidades como Bayern Múnich e Inter de Milán analiza a sus 48 años el panorama internacional. Afirmó que la Selección Colombia tiene para soñar con las próximas ediciones de la Copa del Mundo y elogió por todo lo alto a la figura de Luis Díaz. Mensaje directo a Néstor Lorenzo y sus dirigidos.

“Colombia puede ganar una Copa del Mundo, el fútbol en la modernidad es diferente, todos los equipos tienen la posibilidad por las nuevas tecnologías, pienso que existe una posibilidad de que Colombia gane el Mundial”, empezaba el mítico defensor brasileño en charla con Juan Sandoval. Repasó buena parte de la actualidad del fútbol alemán e igualmente del mundo de selecciones en pleno parón de las principales ligas internacionales.

Lúcio es palabra autorizada cuando hablamos de la Copa del Mundo. Hizo parte de la última generación de Brasil en levantar el trofeo por Corea y Japón 2002. También se consagró como vencedor de las Copas Confederaciones tanto de Alemania 2005 como de Sudáfrica 2009. Hablamos de uno de los mejores defensores de los últimos 25 años y que brilló para clubes de la talla del Inter de Milán o del Bayern Múnich. Recuerda los partidos ante Colombia como unos más que difíciles y exigentes.

Para el brasileño se trataba de uno de los rivales que más exigía en las eliminatorias. Asegura que contar con jugadores de primer nivel como los que ha tenido el equipo cafetero en los últimos años le dio ese salto de calidad que no se tenía durante buena parte del inicio del siglo XXI: “Jugar con Colombia siempre fue complicado, siempre tuvieron buen equipo y buenos delanteros. A Brasil se le dificulta ir a jugar a Colombia porque siempre ha tenido buenos jugadores como James, ahora Luis Díaz”.

Colombia vive un momento de recambio total: GETTY

Las declaraciones de Lúcio llegan en plenos momentos de cambio para Colombia. La primera lista después del Mundial derivó en 13 cambios por parte de Néstor Lorenzo en relación a los 26 nombres que fueron llamados a la última edición del torneo. Para Lúcio el equipo cafetero puede soñar de cara al futuro mientras siga contando con futbolistas de la talla de Luis Díaz.

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Lucio elogió a Luis Díaz

“Luis Díaz es un gran jugador, de mucha calidad, muy importante para Colombia y el Bayern Múnich. Es un jugador que tiene muchas posibilidades de crecer porque está en un equipo que le da una gran condición y capacidad de hacer historia en Europa. El Bayern es un equipo muy fuerte, no solo en Europa sino en el mundo, por eso le da la oportunidad a él, que es un gran jugador”, analizaba igualmente sobre el futbolista del Bayern Múnich. Entiende que más pronto que tarde volverá a su mejor nivel.

No es la primera voz autorizada dentro del Bayern Múnich que alienta al colombiano a mejorar su rendimiento. Desde que comenzase la campaña Luis Díaz apenas suma un gol por Bundesliga. No fue llamado por Néstor Lorenzo a estos partidos amistosos con Colombia de cara a conseguir que recupere sus mejores sensaciones tanto a nivel físico como mental. Tras el parón de selecciones se espera que el Guajiro tenga minutos el próximo sábado 10 de octubre en la visita frente al Augsburgo.

Datos claves

Lúcio aseguró que la Selección Colombia tiene potencial para ganar un Mundial .

aseguró que la tiene potencial para ganar un . Lúcio elogió la calidad futbolística de Luis Díaz con la Selección Colombia .

elogió la calidad futbolística de con la . Luis Díaz volvería a tener minutos con el Bayern Múnich el próximo 10 de octubre.