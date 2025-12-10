Enner Valencia podría llegar al Mundial 2026 con la Selección de Ecuador con un nuevo equipo. El delantero ecuatoriano tiene chances de ir a Europa para la próxima temporada.

Según medios internacionales, Real Oviedo de España quiere contar con el goleador ecuatoriano en caso de que salga Salomón Rondón. El venezolano podría dejar el equipo y Valencia es el apuntado para reemplazarlo.

Algo que facilitaría el traspaso del ex Emelec es que el Oviedo también pertenece al Grupo Pachuca, por lo que administrativamente es más fácil. Pachuca recibiría cerca de 2 millones de dólares por el traspaso.

Enner Valencia manifestó hace poco estar contento en Pachuca y que no contemplaba un cambio de club, sin embargo ante la chance de volver a Europa podría replantearse.

‘Superman’ debe tener presente que en Pachuca es titular mientras que en Oviedo deberá ver si tiene rodaje previo a la disputa de la Copa del Mundo en Estados Unidos-Canadá y México.

El sueldo de Enner Valencia en Pachuca

Económicamente para Emelec también era inviable mantener una negociación para traer a Enner Valencia. El goleador ecuatoriano se fue a México a ganar más de 3 millones de salario anual. Esta cifra es prácticamente imposible de pagar en todo el fútbol ecuatoriano.

Enner Valencia dejó Europa en el 2023, tras ser campeón con el Fenerbahce.

