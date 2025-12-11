El colombiano que se atrevió a ignorar a Donald Trump contó toda la verdad: “La cagamos”

Fue uno de los más momentos más épicos del sorteo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. ¡De eso no hay dudas! El colombiano creador de contenido que se atrevió a ignorar a Donald Trump contó toda la verdad y llegó a miles de reproducciones en Instagram.

Las celebridades empezaron a desfilar por la alfombra roja del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C. y Álvaro ‘Tigre’ Córdoba decidió jugársela con un particular atuendo para entrevistar a los grandes personajes que asistieron al sorteo de la próxima Copa del Mundo de la FIFA.

‘El Tigre’ Córdoba se la jugó por ponerse la camiseta que el equipo español Cultural Leonesa decidió utilizar como tercera equipación en la temporada 2014-15. Tenía el diseño de un smoking y causó tanta sensación que hasta el mismísimo presidente de Estados Unidos reaccionó. Pero eso no fue lo más curioso, ya que el creador de contenido colombiano explicó por qué terminó ignorando a Donald Trump.

El colombiano que ignoró a Trump en el sorteo del Mundial lo contó todo

Donald Trump reaccionó al outfit de ‘El Tigre’ Córdoba. (Foto: Instagram / @tigrec10)

“Y el man se devuelve, el man es Donald claro, y yo casualmente hago así (volteo la cara) y el tipo me mira. Contacto visual. Mi papá, aquí fue: ‘¿Qué piensa sobre mi outfit Mr. presidente’. Y el man me dijo que bien, qué de dónde era yo, no sé que (…) Le pregunto al man y Donald Trump me responde, pero inmediatamente me responde, voltea la cara y apenas voltea la cara, yo también. Él hace un giro, ahí lo pierdo. El man se voltea y yo sigo en mi rol como si fuera serio y digo: ‘Acaba de confirmar el presidente Trump que mi outfit es el adecuado para este tipo de eventos’. Y yo corté y Guardiola (camarógrafo): ‘Maric… la rompió’, y yo: ‘La cagamos’ (…) Como yo ahí me metí realmente en el personaje como si mi pregunta fuera tan seria que, pues si ustedes ven el video que digo que el presidente Trump acaba de confirmar que mi outfit es el adecuado para este tipo de eventos”, confesó Álvaro ‘Tigre’ Córdoba.

El video sensación de la reacción de Donald Trump a la camiseta de ‘El Tigre’ Córdoba

Luego de revelarse la confesión de ‘El Tigre’ Córdoba sobre el motivo por el cual terminó ignorando a Donald Trump, se metió demasiado en el personaje que interpretó en el sorteo del Mundial 2026, el video de la reacción del presidente de Estados Unidos ante la curiosa pregunta de un colombiano siguió sumando millones de reproducciones en Instagram.

